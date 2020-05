. E' questa l'iniziativa lanciata da, il primo Master Executive Universitario italiano online ed esclusivamente al mondo digitale: frutto dell’esperienza maturata nelle due edizioni deldi Milano, primo corso accademico italiano in eSports management, ed in risposta alle numerose richieste avute di un percorso di specializzazione che potesse essere fruibile in questo momento di mobilità limitata, il master si svolge in formula weekend (compatibile con l'attività lavorativa o di studio e totalmente online. Per non precludere l'interazione con i relatori, il corso si struttura in '' nelle giornate di sabato da fine maggio e offre l'opportunità ai partecipanti di conoscere il mondo eSports grazie a relatori professionisti della scena nazionale e internazionale, di acquisire strumenti utili per nuove opportunità di carriera o per sviluppare interazione e attività per le proprie aziende attraverso nuovi canali.Quello degli eSports d'altronde è un settore sempre più al centro dell'attenzione dei media e in costante espansione, per audience e volumi economici, anche in Italia. Pertanto, conoscere la scena, le dinamiche degli attori coinvolti e i modelli di sviluppo è fondamentale per chi ambisce a lavorare o investire in questo settore, che offre opportunità per giovani appassionati, professionisti che cercano nuove sfide e brand che ambiscono a nuove audience.Il masterEsports è realizzato con una forte partecipazione dei principali attori della scena nazionale che sono parte del consiglio tecnico e relatori del corso tra questi:. Questa nuova versione del corso, pensato per dare risposte e strumenti efficaci ai partecipanti, viene realizzato in due moduli: uno dedicato al mondo dei player professionisti e dei team che permetterà di conoscere queste figure, come sono regolamentate, che tipo di attività svolgono e il loro ruolo di comunicatori alle nuove generazioni; il secondo invece sarà focalizzato sul business degli eSports con approfondimenti su contratti, sponsorizzazioni, struttura del sistema, opportunità di sviluppo di nove realtà e comparazione tra estero e Italia. Inoltre ai partecipanti, grazie al rapporto con l'incubatore, sarà data anche l'opportunità di presentare un proprio progetto, singolo o di team di partecipanti, per la realizzazione di un startup in ambito eSports e concorrere per entrare nell'incubatore avendo in questo modo strumenti e fondi per la realizzazione del proprio sogno imprenditoriale.La partecipazione al masterEsports online darà la possibilità di avere la prelazione al modulo 'events planner' che si svilupperà nell’autunno 2020 con visite e incontri con professionisti dal momento della riapertura delle fiere di settore e della nuova calendarizzazione degli eventi di settore nel nostro Paese.Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti, per informazioni sul corso è disponibile la sezione 'eSports' sul portale www.mastersport.org