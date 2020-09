E' stata pubblicata nella giornata di oggi dalla rivista www.sportbusiness.com ) l’annuale. Come da tradizione la redazione inglese ha intervistato migliaia di diplomati – a 3 anni di distanza dall’ottenimento del titolo di master – generando la SportBusiness Postgraduate Course Rankings 2020.A livello globale il titolo di miglior master in sport business 2020 è andato adper il corso MBA/MSA and Master of Sports Administration mentre il premio di miglior master Europeo oltre che terzo master a livello mondiale se lo è aggiudicato il FIFA Master realizzato dache ha confermato la leadership nazionale grazie al tasso di placement e alla soddisfazione espressa dai diplomati.per la quale a giorni sarà pubblicato il bando di ammissione che prevede per fine anno le tradizionali selezioni che assegneranno i 25 posti disponibili.dell’attuale segretario della FIGC Marco Brunelli, nella classifica 2020 è rientrato oltre chedi categoria come la“Most valuable in furthering career” ovvero quella dedicata all’incidenza sulla carriera dei partecipanti.avendo attività di interazione con il corso sia sulla didattica che nellaa questo importante percorso di formazione.