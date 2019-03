Hachim Mastour, l'ex enfant prodige del Milan che nelle giovanili incantava tutti con le sue giocate da calcio freestyle, è rimasto senza squadra. Dopo una girandola di prestiti e la fine del suo contratto col club rossonero, Mastour lo scorso settembre si è accasato a parametro zero al Lamia (Super League greca) dove ha totalizzato appena 6 presenze tra campionato e coppa nazionale prima di infortunarsi a dicembre. Il ragazzo è venuto a curarsi in Italia; ma una volta guarito, anziché trovare il ritorno in campo, ha trovato un accordo per la rescissione con il Lamia. Adesso, a 21 anni ancora da compiere, si ritrova nuovamente svincolato.