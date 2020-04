Ex campione di pallavolo e tifosissimo della Juve, Gigi Mastrangelo parla a Ilbianconero.com di sport, Juve e tanto altroIn famiglia siamo tutti juventini, la fede mi è stata trasmessa da papà, più juventino da me. Da piccolo guardavo le partite con lui, poi come fai a non innamorarti di quei colori. Sto trasmettendo questa fede. Una volta che ti entra nel sangue, non puoi.Quel recupero in Champions con i tre gol di Cristiano Ronaldo all'Atletico. Quella partita lì mi sono emozionato, non era mai successo prima. Era una grande squadra, lì si vedono: tutto è quasi perso, ma c'è la possibilità di rimetterti in gioco. La Juve lo dimostrò.