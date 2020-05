, presentatore del suo programma di successo EPCC, di fede nerazzurra. La sfida è di quelle storiche, un derby d'Italia sproporzionato nei numeri, con la sola D'Amico a rappresentare la Juventus, pur non da tifosa.Nel gioco ci si sfida a suon conoscenze, con gli ex Inter Zanetti, Cambiasso, Chivu, Cordoba, Eto’o, Materazzi, Milito, Orlandoni e Stankovic a fare le domande. Arriva il momento decisivo,Non rispetta il copione e inventa la sua domanda, provocando: "Te la faccio facile facile… quale squadra italiana ha fatto il Triplete: a – Inter, b – Juve, c – Milan?".