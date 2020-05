Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, parla in diretta Instagram con Nicolò Devitiis. Queste le parole riguardo a Federico Chiesa: “Lo picchierei perché è veramente forte e talvolta accentua le cadute. In chi mi rivedo? Bastoni mi piace parecchio. Poi dico Bonucci, al di là del fatto che ha sbagliato squadra. Scherzo