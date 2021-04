Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a Il Mattino di Napoli-Inter di domenica: "Si sfidano due fuoriclasse in panchina. Napoli e Inter hanno due obiettivi e due filosofie di gioco molto diverse, ma gli allenatori vivono la partita in maniera molto simile. Sarà una bella gara anche se l'Inter non è brillante come squadra. Rino ed io siamo cresciuti insieme. Basti pensare che io lo chiamo figlioccio e lui mi chiama padrino. Ma quando c'era il derby non ci si guardava manco in faccia. In campo era guerra. Entrambi abbiamo un carattere molto forte".