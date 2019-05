Marco Materazzi, ex giocatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il passaggio di Antonio Conte all'Inter. Dopo l'ufficialità, arrivata questa mattina, l'ex difensore della Nazionale ha dichiarato: "Spero che la società riesca a ottenere i risultati che sta sognando come tutti gli interisti e spero che Conte possa conquistare il loro cuore: non sarà facile perché il passato non si può dimenticare e cancellare, però ha fame. Con voglia e impegno l'interista sarà il primo ad amarlo. Sta a lui conquistarsi la fiducia di tutti quanti".