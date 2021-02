Marco, ex difensore dell', parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul club nerazzurro, da ieri capolista solitaria del campionato: "Un primo segnale? Se sarà un vero segnale, lo potrà dire soltanto il campo. Sicuramente è quello che ci voleva. E' un primato meritato, questa squadra è costruita per lo scudetto"."La mia idea? Che ho visto Conte 'interizzato'. Sabato ha chiesto scusa per quel gesto, pur ribadendo che era stato provocato. Ammettere i propri errori è una cosa molto bella. Noi siamo l'Inter e siamo abituati al rumore dei nemici. Rende tutto molto più bello, speciale"."Conte come Mou? Premesso che non posso e voglio fare un paragone, sono simili per come vivono le partite e per come sanno tirare il meglio dai propri giocatori. Anche se poi preparano le sfide in modo diverso. L'esultanza di Conte è dovuta al fatto che sta diventando sempre più interista. E questa cosa mi piace un casino"."Christian ha una qualità incredibile. Credo che si integri da Dio con Brozovic e con il mio idolo Barella. Ma tutti torneranno utili da qui a maggio"."Ibra fa sempre paura. In fondo, lui è Dio... Ibra-Lukaku? Sono problemi loro, ho il mio pensiero ma è meglio se lo tengo per me. Posso solo dire che Romelu è un gigante buono. Spero non ci siano strascichi. Ma sicuramente nessuno dei due si tirerà indietro. Ed è giusto così".