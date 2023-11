"Campione del mondo. Leggenda, ti aspetto presto in campo, il tuo lavoro non è finito... ".scrive queste parole a corredo di una foto postata in una storia del suo profilo ufficiale su Instagram, foto che lo ritrae insieme a(Materazzi nel 2006 con l'Italia, Pogba nel 2018 con la Francia), nonché fra un ex giocatore dell'Inter e un giocatore tuttora sotto contratto con la Juve, in attesa di sapere quale sarà il suo futuro dopo la sospensione per la positività al doping., in programma il prossimo 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, la foto fra Materazzi e Pogba non ha mancato di far storcere il naso a molti tifosi, sia di parte nerazzurra che sul versante bianconero.