Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, campione del mondo nel 2006, ha parlato, ieri sera, con Christian Vieri su Instagram: “Se riprende il calcio, come fai a non vivere lo spogliatoio? Immagina: giocano il campionato, lo vinci e non puoi nemmeno festeggiarlo. Non ci sarebbero nemmeno i tifosi a esultare. Per me non ha senso, anche per rispetto delle vittime”.



SU CIRILLO - Tanti aneddoti, tanti ricordi, come il pugno a Cirillo dopo un Inter-Siena: “Contro il Siena, vero? Zaccheroni diceva: 'Voglio pensare che non è successo' e io: “È successo'. Mi ha salvato Giacinto (Facchetti, ndr) quella volta lì. Purtroppo sono cose che capitano nel calcio”. E Vieri, in precedenza, rispondendo a un follower, ha dichiarato: “Sì, lo ha gonfiato di botte”.



SUL MONDIALE - “E’ stato più bello il gol contro la Repubblica Ceca che quello contro la Francia. Se non segnavo contro di loro, beccavamo il Fenomeno agli ottavi… mi ritrovavano annodato in Germania. Il gol in finale? Non ci credo ancora adesso. Gigi Riva, dopo la finale, mi si avvicinò commosso, dicendomi: “Scambierei tutti i miei gol per questi due che hai realizzato in finale (riferimento anche al calcio di rigore realizzato, ndr)”. E se te lo dice Gigi Riva… Bobo, mancavi solo tu in quel Mondiale .Sai la stima che il mister aveva di te”. E Vieri ha risposto: “Lo so, lo so… quel dannato ginocchio. Quando è destino è destino”.



SUGLI AVVERSARI - Materazzi ricorda a Vieri gli avversari, uno in particolare, Sol Campbell: “Era cattivo lui, eh?! Ti lasciò un livido sulla schiena dopo un Inter-Arsenal…”. E Vieri, tornando su uno dei suo infortuni: “Una volta sono stato sei mesi fuori per colpa tua e di Carew, avevo 200 cilici su un ginocchio”.



SU WEST - Si ricordano anche di Taribo West. Con Vieri che svela due aneddoti, uno noto e l'altro meno: "Quando disse a Lippi che Dio aveva deciso che doveva giocare, caddi a terra dalle risate... Invece ricordo che alle 4 di notte andava dal massaggiatore, gli bussava e gli diceva 'Marco, massaggiooooo' con quella sua vociona. Se trova un profilo Instagram lo ospito in diretta".