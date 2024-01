Materazzi: 'Frasi di Allegri? Caricano di più, noi interisti non siamo mai stati ladri, è questo che conta'

L'ex bandiera dell'Inter e leggenda della Serie A, Marco Materazzi, è presente a Riyad per la Supercoppa Italiana e ha presentato a Mediaset la semifinale Inter-Lazio rispondendo con una stilettata alle provocazione di Massimiliano Allegri sui nerazzurri.



LA LAZIO - "E' una finale anticipata, sono due squadre che provano a giocare a calcio, sono propositive. Non sarà semplice per entrambe, tutte e due vogliono il possesso. Spero vinca l'Inter"



LADRI - "La frase di Allegri su guardie e ladri? Non penso diano fastidio queste parole, anzi caricano di più. Noi interisti non siamo mai stati dei ladri, è questo quello che conta"