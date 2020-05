Marco, ex difensore dellparla ai microfoni di TnT Sport."E' bello ricordare i momenti vissuti con i tuoi compagni. Quando uno gioca e vince non ti guardi dietro, invece quando passano gli anni ti accorgi di quello che hai fatto. Quello che abbiamo fatto noi nel 2010 è riuscito a 4-5 squadre, di cui due volte alla stessa, il Barcellona. E' un'impresa difficilissima da raggiungere, quando diventi grande gli dai più peso perché ti rendi conto che è qualcosa di speciale. La partita più importante è stata quella col Barcellona, come ai Mondiali quella contro la Germania rispetto alla finale"."L'allenatore conta quanto un giocatore, gli equilibri sono tutti importanti. Io dico sempre che i giocatori più importanti, dal punto di vista del tecnico, sono quelli che non giocano perché gli altri trovano da soli gli stimoli. La bravura di Mou è stata quella di rendere tutti partecipi. I meriti vanno divisi tra società, allenatore e giocatori. Dopo lo scudetto 2009, sono arrivati Eto'o, Sneijder, Milito, Thiago Motta e Lucio, cinque titolari. Mourinho è uno che sa tutto di tutti, in qualsiasi momento ha la parola giusta. Bastava che tu mollassi un attimo e lui ti mandava un messaggio dicendoti 'domenica giochi'. Era geniale in quello. E' stato quello che mi ha influenzato di più come tecnico: sono stato fortunato ad averlo avuto a fine carriera"."Non è vero che non gli piaceva allenarsi. La qualità di Mario non l'ho mai vista addosso a nessuno a 16 anni: non faceva cose normali. Lui è il primo a sapere di non aver espresso il suo potenziale, anche perché a 18 anni aveva vinto tutto. Non ha mantenuto le promesse iniziali"."Non è vero che c'era rivalità. Io lo ringrazierò per sempre perché se non fosse andato a Barcellona, non sarebbe venuto Eto'o. Mi ha aiutato a vincere la Champions"