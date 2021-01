Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv a pochi giorn dalla partita contro la Juve: "Come marcare Cristiano Ronaldo? Eh lì è difficile un po’ per tutti. Dico sempre di aver avuto la fortuna di non aver mai incontrato né lui né Messi. Sono stato fortunato, ho incontrato il Ronaldo vero, però con tutto il rispetto penso che anche Cristiano sia uno da prendere con le molle perché è un fenomeno. Sta dimostrando partita dopo partita, anno dopo anno, nonostante passino gli anni fa sempre 30-40 gol a campionato, è una bella gatta da pelare".



DISCORSO PRIMA DI INTER-JUVE - "Che discorso farei? Che si incontrano i più forti, loro pensano di esserlo, sono in ritardo, chi ha da perdere è la Juventus. Se perderanno, come spero che sia, tornerebbero un pelo indietro. Dobbiamo portare a casa la loro pelliccia perché i tre punti per me sono di vitale importanza al di là di tutto".