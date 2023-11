Marco Materazzi, ex bandiera dell'Inter, parla della grande rivale dei nerazzurri, la Juventus, in vista del derby d'Italia del 26 novembre: "I bianconeri stanno facendo davvero bene - dice a Sportitalia -. Allegri è uno forte all'interno del club, grande merito a lui e a quello che sta facendo. Gatti? Tanto di cappello, vuole migliorarsi di partita in partita. Chi avvantaggia questa sosta in Juve-Inter? Io giocherei immediatamente, sapete cosa comporta andare in Nazionale".