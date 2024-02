Materazzi: 'L'Inter può andare fino in fondo in Champions'

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle chance europee dell'Inter: "Premesso che la Champions è una competizione molto diversa dal campionato e che per certi aspetti è sempre un terno al lotto, sono convinto che l'Inter possa andare fino in fondo anche in questa edizione". Poi ha continuato: "In questo momento, al di là della qualità e della profondità della rosa, della coesione del gruppo, del livello del gioco mostrato ultimamente e della condizione fisica, che però andrà mantenuta sino a fine stagione, si è creato veramente un ambiente incredibile a San Siro, che non a caso è sempre pieno anche in campionato, perché la gente si diverte, e questo potrà dare una spinta in più alla squadra di Inzaghi, che già ha fatto il pieno di autostima dopo avere giocato alla pari la finale di Istanbul contro un City che fino a qualche mese prima si credeva ingiocabile per chiunque, non soltanto per i nerazzurri".