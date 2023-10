Intervistato da FCIN l'ex bandiera dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato del tradimento estivo di Romelu Lukaku passato poi alla Roma.



LUKAKU - "È stato un peccato per tutti, poi i risultati diranno chi ha avuto ragione. Quando è tornato è stato osannato, mi piacerebbe sapere quali siano state le sue motivazioni. Sicuramente le avrà avute, ognuno sa cosa è meglio per sé. Ognuno va per la sua strada, sta segnando, spero non lo faccia contro l'Inter e poi vedremo chi avrà avuto ragione".



SARA' ACCOLTO MALE - "Lui lo sa, penso male. È normale che lui ha tradito una volta, è stato perdonato e ha tradito una seconda volta. Se non si va oltre, il fatto sportivo penso che ci sia tutto. Il tifo dell'Inter è abbastanza maturo da sapere che non devono esserci cose che vanno oltre lo sfottò".