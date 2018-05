Matteo Materazzi, fratello di Marco e procuratore, risponde così a RMC Sport su Sergej Milinkovic-Savic: "Secondo me è già stato venduto da qualche mese a una squadra, il Manchester United, che è in attesa di cedere un big, Pogba, per ufficializzare il serbo. La Lazio è la squadra che ha lavorato meglio col materiale umano che aveva a disposizione: tanto di cappello a Tare e Inzaghi".