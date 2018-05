Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di alcuni argomenti legati alla Juventus:



5 MAGGIO 2002 - "Avrei dato 2-3 degli scudetti vinti dopo per tenermi quello. Cos'è successo? Che noi abbiamo sbagliato partita, ma che tutto era stato apparecchiato perché potesse succedere. Vedi il rigore inventato contro di noi a Venezia, quello non dato da De Santis a Ronaldo contro il Chievo, l’altro negato a Hubner in Piacenza-Juve...".



INTER-JUVE - "E' stata persa una grande occasione… da parte dell’arbitro. Se non vedi quel fallo da giallo di Pjanic o sei cieco o non vuoi vedere. Facendo il suo dovere Orsato non si sarebbe inimicato nessuno. E la Juventus forse avrebbe vinto lo stesso lo scudetto".