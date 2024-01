Materazzi: 'Polemiche arbitrali perché ci temono, tutti vogliono buttar giù l'Inter'

Marco Materazzi dice la sua sul duello tra Inter e Juventus per lo scudetto. L'ex difensore nerazzurro ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La verità è che vedo un obiettivo unico da parte di tutti: buttar giù l'Inter, che è la più forte. I 2 punti di vantaggio in classifica valgono zero, non cambiano i ragionamenti. L'Inter vuole vincere lo scudetto e sa che anche la Juventus vuole farlo. Lasciamo stare quel che dice Allegri e i discorsi sul quarto posto, è un gioco facilmente comprensibile e confutabile. Se io fossi un calciatore della Juventus, nello spogliatoio penserei di poter vincere il campionato. E quello è il loro obiettivo".



POLEMICHE ARBITRALI - "Vuol dire che ci temono, semplice. La verità del finale di partita col Verona è che l'arbitro è stato ingannato più da Duda che dal Var. Il giocatore dell'Hellas ha preso in giro l'arbitro. E quando lo fai, ti assumi il rischio delle conseguenze. Io dico che l'azione andava fermata, certamente. Ma non parliamo di gomitata di Bastoni, non era così, semmai una spallata. Se quella era una gomitata, allora dico che prima andava fischiato rigore per l'Inter per la spinta su Bastoni".



INTER-JUVE - "Lo scontro diretto del 4 febbraio sarà decisivo per la vittoria dello scudetto. E si giocherà a San Siro. Anzi, giocherà proprio San Siro. Siamo abituati bene, con lo stadio sempre pieno. Diciamo che i giocatori e noi tifosi siamo già pronti per quella partita".



LE RISERVE - "Nell'ultima partita ho sentito qualche fischio per Arnautovic: non servono, sia lui sia Sanchez vogliono il bene dell'Inter. E loro stessi devono capire che se non stanno segnando non è per motivi tecnici".



SECONDA STELLA - "Vincerla è una motivazione enorme: come giocatore saresti ricordato magari più di quelli che ne hanno vinti cinque. Ma io, che ne ho vinti cinque, sarei felice di questo".