Materazzi rivela cosa disse a Zidane: 'Non rende giustizia alla mia carriera'

25 minuti fa

In un'intervista al Times, Marco Materazzi torna a parlare della celeberrima testata subita da Zinedine Zidane durante la finale dei Mondiali del 2006 fra Italia e Francia: "Non mi piace quell'episodio e non rende giustizia alla mia carriera. Non sarebbe mai dovuto accadere".



"Tra battibecchi e insulti, Zidane mi offrì la sua maglietta e io risposi che avrei preferito sua sorella. Poi si voltò e reagì come tutti ricordano. Da allora non l'ho più rivisto", aggiunge l'ex difensore della Nazionale e dell'Inter.



Fra gli argomenti toccati nell'intervista c'è spazio anche per l'Inter del Triplete e, in particolare, per José Mourinho: "Mourinho è stato il miglior allenatore che ho avuto e con me è stato onesto fin dal primo momento. Dopo la finale vinta gli chiesi perché se ne andasse, perché mi stava lasciando solo? Ero convinto che con lui avremmo potuto vincere ancora altri titoli. Ma Mou aveva già deciso di partire per il Real Madrid".