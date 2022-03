L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, recentemente inserito nella Hall of Fame nerazzurra, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della squadra di Simone Inzaghi, con un occhio già alla prossima sfida di Champions League contro il Liverpool. "E' importantissimo che si sia sbloccato Lautaro Martinez: cercava sempre di trovare il modo migliore per fare gol, spesso spostando il pallone una volta di troppo per essere sicuro di non sbagliare. Ma così aveva perso l'istinto, che è la sua vera forza. Come si è visto contro la Salernitana".



Su Gosens: "Acquisto fondamentale, Inzaghi deve trovare un modo di far giocare lui e Perisic insieme. Il mio record di gol (12 nel 2000-01, ndr.)? Se proprio qualcuno deve batterlo, spero sia un interista".



Sulla Champions come obiettivo secondario dopo il risultato dell'andata: "Non scherziamo, bisogna andare a Liverpool convinti di potercela fare. Nel calcio può succedere di tutto. Loro non sono dei marziani, il match dell'andata lo ha confermato. Il precedente del 2008? Mi ricordo bene l'arbitro, De Bleeckere, un delinquente. Ma lì ci sta che ti ammoniscano per due falli così. Un cartellino almeno era esagerato. Ibra dopo la gara mi attaccò? Quando perde fa così".



Sulle chance scudetto della Juve: "Devono rimontarne tre, e il Napoli è molto avanti. Non è semplice. Gli juventini comunque ci credono, anche se dicono di no".