ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando di Inter tra campo e mercato: "? Tutti i giocatori dell’Inter protagonisti in questi ultimi anni sono fondamentali e intoccabili, lo sappiamo. Però bisogna fidarsi di quello che fa la società. Qualche anno fa aveva garantito: 'Torneremo ai massimi livelli'. Così è stato: prima lo scudetto, poi lo scorso anno altri due trofei e un campionato perso in maniera un po’ così"."Sono stati bravissimi a crederci sempre, l’Inter ha perso un po’ di sicurezza dopo il derby. Se fai 7 punti in 7 gare vuol dire che qualcosa è venuto a mancare. Fiducia ritrovata dopo la vittoria in casa della Juve: lì l’Inter è tornata a viaggiare a gonfie vele, fino 'all’incidente' di. E ilne ha approfittato. Se c’era una squadra che meritava il titolo per continuità, quella era il Milan."Ma è un problema estivo, la qualità dei giocatori non si discute. Ricordiamoci cheha passato diverso tempo in infermeria per l’infortunio rimediato a giugno e sta ritrovando la condizione. Con i centrali al top, non ci saranno più problemi"."Ha fatto una scelta, quella di tornare, dopo un anno passato praticamente in naftalina.Una volta ritrovata quella continuità di prestazione, non ci saranno più problemi. C’è tanto affiatamento con, tutto verrà naturale»."Anche le altre si sono rinforzate, soprattutto la Roma:ha creato un ambiente incredibile, basta guardare a quello che è successo domenica in amichevole. Ha ricreato magia tra squadra, società e tifosi. Ha l’esperienza e la credibilità che aiutano a prendere giocatori veri e a far rendere al massimo gli altri, cresciuti in mentalità e in consapevolezza grazie al trionfo europeo. Ho sentito dire:beh, vincere non è mai facile, nemmeno a carte. José ha dimostrato di saperlo fare, quindi tanto di cappello. E poi ha unito la, quello è il suo vero miracolo: anon è facile, anzi quasi impossibile».non lo conosco ma mi fido ciecamente di quello che fa la società. Ha presoche aveva giocato solo in Argentina e ha vinto la scommessa: oggi è uno degli attaccanti più forti al mondo. Poi penso ad, 20 anni, che solo chi ha occhio e ci crede va a prendere con quella determinazione. La direzione che sta prendendo la società credo sia quella giusta, poi se verranno i risultati questo non lo soSupoco da dire: sempre sul pezzo, lavora tanto e parla poco. E Inzaghi lo conosce bene, questo è un fattore importante".