Lo splendido volo dicontro ladopo und'altezza ha colpito anche Marco'ex difensore dell'Inter e della nazionale ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui da un lato c'è CR7 in volo durante l'azione nella sfida Sampdoria-Juve, dall'altro lo stesso Matrix, immortalato nel suo scattovinti dall’Italia. Il commento: "Bravo Air CR7…quasi come me! Complimenti per il gol !!! #fenomeno".