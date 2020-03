Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è intervenuto sui canali social de La Gazzetta dello Sport: "L'Inter sta agendo con i fatti: Zhang ha tirato giustamente il sasso, io sono dalla sua parte. La paura è ora impellente, hanno capito e apprezzato le sue parole. Sta aiutando l'Italia ad uscirne".



SU QUESTI GIORNI - "La cosa che mi è piaciuta di più è la volontà del popolo di Bergamo, stanno vivendo un messaggio molto difficile, sento spesso il Papu Gomez. O ci diamo una regolata o sarà dura venirne a capo. Cosa mi è piaciuto di meno? Il fatto che la gente trovi scuse per cancellare contratti di lavoro. Quella di Brescia è stata una vigliaccata: ho il massimo rispetto della fede, ma convocare gente esonerata per rompere il contratto è una vigliaccata".



SUL MONDIALE - "Ho rivisto tutte le partite! Ho giocato bene la semifinale e la finale, mi hanno emozionato. Siamo duri da combattere, con la Germania siamo stati cattivi. Li abbiamo bullizzati, sembravano pulcini in casa loro. La finale è stata quella, è stata la più grande soddisfazione.



SUL COMPAGNO MIGLIORE - "Ho avuto la fortuna di giocare con i più forti, ma il migliore è Ronaldo, il Fenomeno. Cristiano è un robot, non me ne voglia, ma il fenomeno ti derideva, era forte e veloce".