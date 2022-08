In attesa del suo pieno recupero dall'infortunio al menisco esterno accusato durante la tournée negli Stati Uniti, il centrocampista della JuventusChe ieri sera, attraverso la propria pagina Instagram,(che ha preso il posto dello scomparso Mino Raiola). Un gesto che ha scatenato l'immediata reazione dei legali del calciatore bianconero, che pochi minuti hanno replicato con un comunicato ufficiale.- "Il pubblico francese, inglese, italiano e spagnolo, in altre parole il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di piùSe merita il suo posto nella Francia e l'onore di giocare in Coppa del Mondo., che qualsiasi giocatore merita di avere al suo fianco", racconta Mathias Pogba nella prima parte del video. Per poi aggiungere: "Voglio aprire gli occhi su colei che oggi chiamiamo la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre".- Come dicevano, non si è fatta attendere la replica da parte di Paul Pogba attraverso il proprio team di legali: "Le autorità competenti in Italia e Francia sono state informate un mese fa e non ci saranno ulteriori commenti in relazione all'indagine in corso".