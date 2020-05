In due fanno più di 10,5 milioni di follower e aggiungendo i fan del loro brand il valore cresce ancora a oltre 11 milioni. Sono due autentiche miniere d'oro e in Francia stanno letteralmente spopolando. Si chiamano Mathilde e Pauline Tantot e sono due bellissime gemelle 26enni franco-persiane che non fanno nulla, ma proprio nulla, per nascondersi tanto da essere ribattezzate "le bombe di Bordeaux".



Sono imprenditrici di una linea di bikini di cui, ovviamente, sono testimonial, non hanno paura di mettersi in mostra e anche di spogliarsi come dimostrano le rispettive pagine instagram e profili privati per i fans... Sono anche state più volte invitate ai party organizzati a Parigi dalla stella del PSG Neymar, non ultima quella per il suo compleanno dove, ovviamente, hanno lasciato il segno.



Bellissime, biondissime, di successo, guai a chi le ferma e noi ve le mostriamo nella nostra gallery.