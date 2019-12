Nemanja Matic chiama l'Inter. Il centrocampista serbo del Manchester United, 31 anni, ha dichiarato in un'intervista: "Antonio Conte è pazzo per il calcio, sono certo che farà grandi cose all'Inter".







Matic è stato allenato da Conte ai tempi del Chelsea: insieme hanno vinto la Premier League 2016/2017. Poi è stato ceduto per 45 milioni di euro al Manchester United, con cui è sotto contratto fino a giugno 2020. I Red Devils hanno però un'opzione per rinnovargli il contratto anche per la prossima stagione.