Matic demolisce Onana: "Se sei uno dei peggiori portieri della storia del tuo club, occhio a ciò che dici"

Si avvicina il giovedì di, con le gare di andata dei quarti di finale, e una delle sfide più interessanti è quella tra due nobili decadute del calcio continentale,L'ex Roma Nemanjae l'ex Inter Andrésono stati protagonisti alla vigilia di uno scambio acceso a distanza dal serbo dell'OL.Onana ha dichiarato: "Penso che siamo molto meglio di loro, dobbiamo andare lì e dimostrarlo"; Matic non ha perso l'occasione di rispondere: ". Prima di dire certe cose, deve dimostrare qualcosa".

Matic, che in carriera ha vestito in Premier League le maglie del Chelsea e proprio dei Red Devils, non sembra avere grande considerazione del successore di David De Gea tra i pali di Old Trafford...