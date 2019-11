Siamo sempre alle solite: quanto valgono le interazioni social dei calciatori? Magari nulla ma a volte tanto basta per ricamarci intrecci di mercato e far sognare i tifosi. Questa volta è toccato a Nemanja Matic cascare nella trappola social. Il centrocampista del Manchester United è stato accostato al Tottenham da una pagina sportiva (​Benchwarmers) di Instagram. Uno dei più classici meme che ritrae uno sconsolato Pablo Escobar e la frase a commento che recita: "Matic aspettando gennaio quando José Mourinho potrà chiamarlo al Tottenham".



IL COMMENTO - Il serbo classe '88 è ormai ai margini del progetto dei Red Devils e l'impressione è che, in effetti, stia solo aspettando gennaio per andare a cercare fortuna altrove (anche l'Inter su di lui). Non si è tirato indietro il centrocampista che ha commentato divertito il post con due emoji: un applauso e una risata. Certamente troppo poco per dare il la ad una possibile trattativa ma, in questi tempi di vite social, ogni indizio può equivalere ad una prova. Sarà lui il primo colpo di Mourinho da allenatore degli Spurs?