Matic offerto alla Juve: la risposta dei bianconeri

Nelle ultime ore alla Juventus è stato proposto anche il nome di Nemanja Matic, 35enne in uscita dal Rennes. Lo riferisce TuttoJuve.com. L'ex centrocampista della Roma, accostato anche al Milan, non viene considerato una opzione concreta da prendere in considerazione da parte della dirigenza bianconera.