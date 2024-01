Matic rompe con il Rennes e si offre alla Roma: i motivi e la decisione di Mourinho

Gabriele Stragapede

Un clamoroso colpo di scena. Nemanja Matic ha rotto definitivamente con il Rennes. Come riportato da L’Equipè, il centrocampista serbo è stato visto in stazione, con valigie e famiglia al seguito, ad aspettare un treno per far lasciare, una volta per tutte, la cittadina francese. L’ex giocatore del Manchester United, nel corso delle ultime settimane, ha scatenato un nuovo caso di mercato, simile a quanto accaduto a Roma, provando a forzare – non presentandosi più agli allenamenti - in ogni modo l’addio al Rennes (società che ne ha prelevato il cartellino dal club capitolino solo quest’estate). Tanta, troppa la voglia di cambiare aria, testimoniata anche dall’abbandono del gruppo WhatsApp di squadra e dall’aver liberato il proprio armadietto nello spogliatoio. Indizi di una rottura insanabile con la dirigenza del Rennes.



I RETROSCENA - Il desiderio del calciatore serbo di cambiare nuovamente aria, come riporta la stampa transalpina, nasce dall'insoddisfazione per l'atteggiamento manifestato da alcuni compagni di squadra e da un ambientamento non ottimale per lui e la sua famiglia nella città di Rennes. Matic e la moglie, infatti, non parlano il francese e speravano di poter iscrivere i figli presso una scuola internazionale per ovviare a questa situazione, ma le loro aspettative sono rimaste insoddisfatte, aumentando la lista dei rimpianti.



DUE OPZIONI PER IL FUTURO… - Da punto fermo (19 presenze tra Ligue 1 ed Europa League, condite da 3 assist) della squadra francese a cessione che appare inevitabile. Una parabola destinata a concretizzarsi, visto che l’entourage dell’ex Manchester United sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione e ha già chiesto ufficialmente di essere ceduto dal Rennes. Ora, le opzioni sono sostanzialmente due: il Lione oppure il ritiro. L'ex giallorosso, infatti, ha ricevuto una proposta dall'Olympique Lyonnais, tuttavia il Rennes sembra essere deciso a non lasciarlo andare. Una situazione che sta portando i rapporti a logorarsi sempre più, tanto da meditare un addio al calcio. A meno di clamorose sorprese.



... E UNA SORPRESA - Perchè, last but not least, è spuntato un retroscena alquanto clamoroso. Matic si è infatti proposto alla Roma, come rivelato da Leggo. Il serbo si è infatti offerto per tornare in giallorosso: nelle scorse settimane, un intermediario ha sondato il terreno, ricevendo però una chiara risposta da Trigoria: nessun interesse sembra trapelare dall’ambiente Roma (visto il turbolento addio affrontato in estate e i problemi trapelati con i componenti della rosa e con Mourinho), seppur la società giallorossa, complice la confusione attorno a Renato Sanches, stia cercando un centrocampista proprio con le caratteristiche del serbo. In ogni caso, il destino di Matic è lontano dal Rennes: un problema in meno per il Milan di Stefano Pioli, che tra il 15 ed il 22 febbraio prossimi, affronterà proprio il club francese nel play-off di Europa League.