Dopo il comunicato pubblicato nel pomeriggio dal Rennes, dove il club ha dichiarato 'totalmente incomprensibile' il comportamento dell'ex centrocampista della Roma, assentatosi negli ultimi 3 giorni, il calciatore è tornato a dar notizie di sé.Di seguito, le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Roma, via Instagram Stories: “Cari tifosi, voglio far terminare ogni speculazione e dire che la scorsa estate sono stato onorato dell’invito del Rennes di essere parte di questo ambizioso progetto che necessitava di un giocatore con le mie caratteristiche ed esperienza. Dopo 6 mesi spesi in questo club e posso solo confermare quanto questa società sia eccezionale per tutti giocatori, specialmente quelli giovani.”.