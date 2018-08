Giovane, di prospettiva, possibilmente a prezzo contenuto: trovare un giocatore che risponda a questo identikit rappresenta il sogno di quasi tutte le squadre di Serie A, ma alla Sampdoria di questo mantra hanno fatto un vero e proprio 'credo'. Per questo motivo il club blucerchiato spesso pesca nei mercati emergenti: prima, con Pecini, il club di Corte Lambruschini si rivolgeva spesso ai campionati dell'Est Europa, ora con Sabatini l'attenzione si è spostata principalmente al Sudamerica. Ma ora gli uomini mercato doriani sarebbero tornati a posare lo sguardo sul Vecchio Continente, e in particolare in Repubblica Ceca, dove Ferrero ha già pescato Schick.



Il nuovo obiettivo della Sampdoria è un giocatore classe 1998, di nome Jan Matousek. Si tratta di un centrocampista offensivo, trequartista ma all'occorrenza anche centrale, di proprietà dell'FK Pribram. Lo scorso anno, anche grazie alle sue prestazioni, il club biancoverde ha ottenuto la promozione nella massima serie ceca. Matousek è stato grande protagonista del campionato, segnando 11 gol e fornendo 4 assist in 24 presenze. Pure l'avvio in Het Liga (la Serie A della Repubblica Ceca) si è rivelato piuttosto incoraggiante: 3 presenze e due gol, frutto di una doppietta alla seconda giornata contro i Bohemians.



Il giovane talento ceco ha però chiuso le porte ad un trasferimento: "Non vado da nessuna parte, almeno fino a metà stagione mi piacerebbe rimanere qui" ha detto lo stesso calciatore, come riporta Sampnews24.com. "So che si parla tanto di me, ma la società sta cercando di proteggermi e farmi concentrare sul presente". Sul giocatore la concorrenza è forte: oltre alla Samp, lo vogliono anche Viktoria Plzen e le due squadra di Praga, lo Sparta e lo Slavia.



A Genova oltretutto sanno che in questo campionato difficilmente Matousek troverebbe spazio. Ecco perchè dalle parti di Corte Lambruschini starebbero studiando un piano 'alla Torreira'. L'idea del Doria sarebbe quella di acquistare subito il centrocampista, lasciandolo però in prestito al FK Pribram sino al termine della stagione, in modo da farlo maturare con calma in un ambiente conosciuto.