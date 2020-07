Alessandro Matri, ex attaccante, tra le altre, della Juventus, dove è stato allenato da Antonio Conte, parla proprio del tecnico ora all'Inter: "Certe critiche sono eccessive. Il mister ha iniziato alla grande. L’Inter ha fatto un’andata strepitosa e fino a marzo ha tenuto testa alla Juve. Poi con gli infortuni sono emerse le distanze: l’Inter in panchina non ha molte alternative..." le sue parole a Libero.



UOMO GIUSTO - "Conte è l’uomo giusto per un club che vuole tornare in alto. La sua voglia di vincere è altissima e penso che col club troverà un punto di incontro. Allegri? Uno come Allegri si adatta benissimo in tutte le situazioni...".



SE SI SOMIGLIANO - "Non hanno molti punti di contatto. Conte ti trascina con il suo carisma: riesce a trasmetterti la sua cattiveria e voglia di vincere sempre. Allegri invece è bravissimo nel tenere sereno il gruppo, gestendo uno spogliatoio affollato di campioni".



SU TONALI - "Inter o Milan? Sandro ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli e ha la testa giusta. Per caratteristiche lo vedrei meglio nel 3-4-1-2 interista, perfetto per fare uno dei due a metà campo".