Insieme per amore, insieme anche nel lavoro. Federica Nargi e Alessandro Matri sono una coppia affiatatissima e oltre alla vita coniugale, hanno iniziato insieme anche un nuovo percorso lavorativo. La punta del Sassuolo, che non sta trovando grande spazio nelle rotazioni di Roberto De Zerbi si sta quindi concentrando fuori dal campo dove, insieme alla stupenda Federica, si è prestato nel ruolo di testimonial di una nuova linea di costumi. Applausi per lui, ma ancor di più per Federica che in alcuni scatti toglie davvero il fiato. Eccoli nella nostra gallery.