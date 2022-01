Alessandro Matri a DAZN: "Il Milan sta rendendo tutte le partite semplici. Poteva essere complicata, ma oggi il Venezia non ha dimostrato tutta questa voglia di vincere. Il Milan ha tenuto in mano il possesso e poi l’ha chiusa con semplicità. Pioli non ha mai fatto pesare le assenze, sta dando fiducia a tutti. Oggi Gabbia e Kalulu si sono riconfermati, e non è mai facile. Sta dando prove di forza domenica dopo domenica, danno la sensazione di pensare davvero partita per partita”.