In occasione del tradizionale discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato sui fatti accaduti in occasione della sfida del 26 dicembre scorso tra Inter e Napoli, in cui ha perso la vita l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli, e sul fenomeno ultras in Italia: "Il modello di vita dell’Italia non può essere, e non sarà mai, quello degli ultras violenti degli stadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi. Fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare. Lo sport è un’altra cosa".