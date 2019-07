La presentazione di Cattaneo è stata un'occasione per il ds del Piacenza Luca Matteassi per fare il punto sul mercato: "Cacia firmerà nel week end - riporta Via Emilia - arriverà un portiere giovane e Scaccabarozzi andrà a giocare in prestito. Sono convinto che daremo sempre il massimo e che abbiamo una buona squadra".