L’ex Inter Lothar Matthaus ha concesso un’intervista a La Stampa, occasione in cui ha parlato dello scudetto dell’Inter e della Superlega: "Sono contento che sia stata l'Inter a interrompere il ciclo vincente di nove anni della Juventus".



SUPERLEGA - "Bayern fuori dalla Superlega? Ha fatto benissimo. Il calcio non è solo denaro. È passione, sentimento, emozione. Non può essere ridotto al business. Non si può fare a meno dei campionati nazionali. Se per proseguire ad avere questo bisogna avere meno soldi, va bene avere meno soldi. Il calcio può cambiare, non deve restare fermo".



SULLA BUNDESLIGA - "Noi siamo contenti della Bundesliga, anche se siamo meno ricchi della Premier League. E anche voi dovreste essere contenti della Serie A".