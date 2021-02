La carriera di sirè davvero eccezionale:collezionando molti più primati che trofei decidendo dieuropeo.– nasce in un sobborgo di Stoke-on-Trent durante la Grande guerra, il 1° febbraio 1915. La sua gioventù la passa giocando per losino a quando scoppia la Seconda guerra mondiale e si arruola nella Royal Air Force con base a Blackpool. Per lo Stoke Matthews firma il suo primo contratto da professionista nel 1932 esegnando pure il suo primo gol. Come detto, però,proprio negli anni che per un calciatore sono i più importanti. Ha 24 anni quando smette di giocare, ne ha 30 quando, terminata la guerra, riprende la sua carriera, sempre nello Stoke City., dal controllo sull'avversario e dalla facilità irrisoria con la quale scartava ubriacando gli avversari. Scatti repentini, rapidissimi cambi di direzione, queste la principali qualità diai compagni non è secondo a nessuno. Il pubblico va allo stadio per vedere lui, per godere dello spettacolo che con certezza offrirà Stanley Matthews.Matthews allo Stoke anche dopo la tragica parentesi della guerra per l'ultima stagione. Dissapori con l'allenatore convincono Matthews che è tempo di cambiare aria, chiede di essere ceduto, la società non si oppone.Nel 1948 Matthews vince la prima edizione del FootballWriters' Association Footballer of the Year, che è il premio che la stampa sportiva assegna al miglior calciatore del campionato inglese., ma a Wembley a vincere è il Manchester United, così come nel 1951 ne perderà un'altra contro il Newcastle.e ogni successo lo deve conquistare con volontà e talento. Ecco, ci vuole davvero talento a far sì che una partita dove il centravanti della tua squadra segna tre delle quattro reti diventi per sempre la “tua” partita. Matthews ci riesce. Siamo nel 1953, finale di FA Cup, Blackpool contro Bolton.. Il Bolton sta vincendo 3 a 1 e manca poco più di una ventina di minuti alla fine. Matthews sente l'incitamento del suo pubblico, parte in velocità, salta il suo marcatore, crossa in mezzo, il portiere sbaglia l'uscita alta e Mortensen non può far altro che metterla dentro. Ora i Tangerines ci credono e la speranza diventa concreta realtà quando all'89° Mortensen segna la sua tripletta direttamente su punizione e rimette tutto in parità: 3-3. Mortensen ha segnato una tripletta in finale di FA Cup, mica qualcosa che capita tutti gli anni, anzi, a dirla tutta non è mai capitata, eppure quella partita non passerà alla storia come la “sua” partita, bensì, tutti ormai sono proiettati ai supplementari, tutti forse tranne un solo giocatore. Matthews ci prova ancora sulla fascia, danza sul pallone davanti al suo avversario sbilanciandolo, crossa in mezzo ma il portiere riesce a rinviare in qualche modo.Matthews assieme a tutta la squadra del Blackpool viene premiato direttamente dalla Regina Elisabetta II che per la prima volta assiste ad un incontro di football. La carriera di Matthews procede spedita, compie 40 anni ed è ancora lì a fare la differenza nel Blackpool tanto che nelper premiare il miglior calciatore europeo della stagione, questo viene vinto proprio da. Con la nazionale dell'Inghilterra smette all'età di 42 anni e 103 giorni, dopo quasi 23 anni dall'esordio, segnando altri due primati nella sua carriera. Nel 1961, dopo le ultime tribolate stagioni, lascia il Blackpool ma è ancora presto per appendere gli scarpini al chiodo e così torna a casa,che nel intanto è scivolato in seconda divisione. Il talento di Matthews, che nel frattempo ha compiuto la bella età di 46 anni, basta nel giro di un paio di stagioni a riportare lo Stoke in First Division prima e in finale di Coppa di Lega poi, persa però quest'ultima contro il Leicester.. C'è ancora tempo però per due prestigiosi traguardi. La Regina Elisabetta II nel 1965 lo insignisce del titolo di Cavaliere dell'Ordine dell'Impero Britannico, ed è la prima volta che un tale onore spetta ad un calciatore. Sir Matthews pensa bene di festeggiare questa importante onorificenza mettendo a segno un altro record, prima del ritiro.diventando così il primo e unico calciatore ad aver giocato nel massimo campionato a 50 anni.