La Spal non cambierà padrone e l'attuale proprietà non verrà affiancata da nuovi soci. Il presidente Walter Mattioli ha dichiarato a Tuttosport: "Dalle voci che circolano sembra quasi che ai Colombarini non interessi più la Spal. Nessuno lascerà la società, è solo un anno iniziato un po’ così, ma siamo sempre pronti a fare le cose per bene. Abbiamo investito tanti soldi e nessuno vuole buttare all’aria il lavoro di questi anni. Abbiamo venduto soltanto Lazzari, Antenucci e Schiattarella hanno chiesto la cessione. Quindi siamo sereni per il lavoro svolto e continuiamo a lavorare perché la Spal resti in serie A".