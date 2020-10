Ipotesi Inter Miami per Antoine Griezmann? L'ex centrocampista della Juventus Blaise Matuidi, oggi nella franchigia di Beckham, apre la porta al connazionale: "E' ancora giovane ed è in uno dei club più grandi del mondo - ha detto a Canal Football Club -. Deve attraversare questo momento difficile che sta vivendo al Barcellona, ha ancora molti anni buoni in quel club e un contratto lungo. Non so, il futuro dirà cosa succederà. Ma se un giorno vorrà venire, ovviamente sarà il benvenuto".