Fresco fresco di rinnovo con la Juventus, Blaise Matuidi oggi compie 33 anni. Il club bianconero ha rivolto i suoi personalissimi auguri al francese attraverso il proprio sito ufficiale.



"Oggi compie 33 anni Blaise Matuidi.



Un centrocampista che dal 2017, da quando è in bianconero, ha saputo conquistare la stima di tutti, per serietà, voglia di migliorarsi continuamente e per l’entusiasmo con il quale, da sempre, affronta ogni avventura e ogni impegno.



Matuidi è sempre presente.



Sempre pronto a fare quello scatto in più, a recuperare quel pallone. A dare tutto. E magari, pronto anche a togliersi lo sfizio di segnare qualche gol ed esultare in quel modo che… fa volare tutti noi.



Di cuore: buon compleanno Blaise!"