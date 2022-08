Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Dybala? sono sincero. Non me l’aspettavo andasse alla Roma. Credo che alla fine sia Paulo che la Juventus avessero voglia di qualcosa di diverso, ma il passato resta. Strano effetto vederlo come avversario? Certo, è stato fondamentale, meraviglioso in bianconero. A Torino sentiranno la sua mancanza anche fuori dal campo".