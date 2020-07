“An important one”. Con questa esclamazione, Blaise Matuidi ha sottolineato su Instagram l’importanza del punto agguantato contro l’Atalanta ieri sera. Decisivo Ronaldo, freddissimo dal dischetto, capace di rimontare per due volte la squadra di Gasperini. Punto d’oro come evidenzia il centrocampista francese, utile per staccare ulteriormente la Lazio, ora a -8 in classifica e protagonista di un momento negativo, in cui pesano tre sconfitte consecutive.