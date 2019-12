A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, RMC Sport ha diffuso le dichiarazioni rese dal centrocampista della Juventus Blaise Matuidi in un'intervista: "Arrivare a Torino è stato un passo in avanti per la mia carriera, senza offesa per il PSG che resta un grande club. In questa società ho tutto per rendere al meglio, è adatta a me. Alla Juventus posso coltivare l'ambizione di vincere la Champions League".