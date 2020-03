Paulosi è aggiunto alla lista dei positivi al coronavirus in casa Juventus, dopo Daniele Rugani e Blaise. Proprio il francese, il secondo dei casi in ordine di scoperta, ha voluto mandare un messaggio al compagno che si è trovato da ieri nella sua stessa situazione. "Continua a brillare come come La Joya, fratello" ha scritto Matuidi, ricondividendo una foto con Dybala.