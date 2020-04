"Abbiamo firmato per altri 15 giorni di quarantena", la comunicazione arrivata negli scorsi giorni da Isabelle Matuidi, la moglie del centrocampista della Juventus e nazionale francese Blaise. Un messaggio che via Instagram ha lanciato a tutti i suoi follower, quasi novantamila, che non perdono tempo per commentare le foto e i video che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e non solo.



I due sono insieme da ormai diversi anni e dal loro amore sono nati tre figli, che spesso appaiono nelle immagini di famiglia della donna: spazio però anche a qualche fotografia più sexy che mostra Isabelle in tutto il suo splendore. Vedere per credere.



