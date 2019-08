Chissà che non siano fischiate le orecchie a Blaise Matuidi nel risentire l’intervista di Maurizio Sarri rilasciata nel post partita di Atletico-Juve. Il tecnico toscano ha parlato di sei giocatori da tagliare. Blaise Matuidi rientra nella lista dei sacrificabili. Il giocatore, classe 1987, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 quindi, a meno che la Juve non voglia perderlo a parametro zero, vi sono solo due strade percorribili: rinnovo o cessione. Esclusa la prima ipotesi poiché molto improbabile, resta la cessione. La Ligue 1 è l’opzione più probabile con PSG e Monaco come destinazioni più gettonate. Al momento si tratta solamente di voci ma la stagione si appresta ad iniziare e la Juve ha necessità di vendere. Si prevede una nuova joint-venture tra la dirigenza bianconera e Mino Raiola, agente di Matuidi, per trovare una soluzione gradita a tutte le parti in causa.